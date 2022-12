Średnie ceny mieszkań i domów na Pomorzu. W kilku miastach ceny poszybowały w górę, w innych utrzymały się na poziomie sprzed roku

Choć obecnie sprzedaje się mniej mieszkań, to deweloperzy niechętnie obniżają ich ceny. Analitycy firmy CBRE Group przyjrzeli się cenom transakcyjnym i ofertowym mieszkań sprzedawanych w różnych…

Ceny mieszkań i domów na Pomorzu prezentujemy w galerii zdjęć

Nadal jedną z najdroższych lokalizacji jest Sopot, gdzie średnia cena metra kw. mieszkania to 19,2 tys. zł. Niewiele mniej, bo 18,3 zł za m kw. trzeba średnio zapłacić za helskie mieszkanie. W Gdańsku za metr kw. zapłacimy 12 077 (rok temu było to 10 971 zł). Dużą zwyżkę cen odnotowano w Pucku - 14 921 zł za m kw. W ubiegłym roku było to 9 085 zł.