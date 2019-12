Stacja robocza jako rozwiązanie do zadań specjalnych, co to oznacza?

W fachowej terminologii stacja robocza to wysokiej klasy komputer o wyższej wydajności niż komputer osobisty, szczególnie ze względu na możliwość przetwarzania grafiki komputerowej, dużą moc obliczeniową i wielowątkowość. Jedną z pierwszych takich stacji była 3Station firmy 3Com. Poza tym stacje robocze konstruowali Apollo Computer i Sun Microsystems (stacje uniksowe oparte na procesorze Motorola 68000).

Przejdźmy zatem od teorii do praktyki

Dzisiejsi przedsiębiorcy rozważając zakup sprzętu komputerowego, często pomijają w pierwszej fazie stacje robocze. Poszukują urządzenia, które ma być wydajne, stabilne i niezawodne, a jednocześnie niezbyt drogie. Często wybór pada wtedy na komputer osobisty o parametrach pracy klasycznego, wydajnego urządzenia biurowego. Dlaczego tak się dzieje? Oto kilka pułapek, w które nietrudno jest wpaść patrząc na szeroką game urządzeń dostępnych na rynku.

Procesor

Jeśli zastanowić się nad tematem najbardziej rozpowszechnionych marketingowo procesorów, znanych jako komponenty dedykowane wydajnej pracy, pierwszym procesorem, który się pojawia jest Intel Core i7 najnowszej generacji. W przypadku komputerów osobistych czy gamingowych jest to prawda, gdyż w zupełności zaspokaja on potrzeby pracy oferując 8 fizycznych rdzeni. Problem może pojawić się gdy potrzebujemy większej wielowątkowości oraz w przypadku ważnych danych bezpieczeństwa. Procesory z wyższej wydajnościowo półki, stosowane w serwerach, ale i w stacjach roboczych, to seria Intel Xeon. Podstawowe modele Intel Xeon podobnie jak procesory desktopowe mają 4 rdzenie i 8 wątków – ale mogą mieć także 8, 12, 16, 18 a nawet 22, 32 i 64 rdzenie, co w połączeniu z technologią HT (Hyper Threading) może dać nawet 44 logiczne rdzenie z jednego procesora. Dodatkowo procesory Intel Xeon mają zdolność do obsługi modułów RAM z korekcją i detekcją błędów (technologia ECC), co zapewni wspomniane wcześniej bezpieczeństwo układu

Karta graficzna

Najpopularniejszymi kartami graficznymi na rynku są z pewnością karty dedykowane komputerom gamingowym, czyli klasyczne GTXy. Czy jednak taka karta sprawdzi się w rozwiązaniu biznesowym? Przy prostych obliczeniach zapewne tak, jednak gdy przechodzimy do bardziej zaawansowanych operacji, wydajność karty będzie zdecydowanie kluczowa. Bo w biznesie traci na znaczeniu gamingowa szybkość, a zyskuje prawie apteczna precyzja. Idealnym wyborem do stacji graficznych mogą być karty NVS, nVidia Quadro czy FirePro od AMD. Dodatkowo karty graficzne dedykowane workstacjom powinny być przystosowane do pracy ze specjalistycznym oprogramowaniem, m.in.: CAD, Adobe, Autodesk, Siemens PLM czy Creo. Potwierdza to certyfikacja ISV (Independent Software Vendors), która jest gwarancją, że określony układ graficzny (wraz ze sterownikami) jest zoptymalizowany i przystosowany do bezawaryjnego i wydajnego działania w pracy z określonym programem.

Pamięć

W przypadku pamięci dla komputerów osobistych, wynikających poniekąd z wyboru procesora serii Intel Core, wyborem staje się często zwykła, klasyczna pamieć operacyjna RAM. Jednakże, jak wspominaliśmy przy okazji procesorów Intel XEON, w przypadku stacji roboczych ważna jest możliwość obsługi przez procesor pamięci ECC.

Przestrzeń dyskowa

Myśląc o dyskach, nasuwają się często dwa skojarzenia, dysk musi być pojemny i szybki. I znowu w przypadku standardowych komputerów osobistych wystarczyłby często jeden dysk twardy SSD, przykładowo o pojemności 512 GB. Czy jednak takie rozwiązanie sprawdzi się w stacji roboczej? W warunkach książkowych zakładających bezawaryjną pracę, być może takie rozwiązanie w połączeniu z dodatkowym dyskiem zewnętrznym, służącym jako przestrzeń do przechowywania dodatkowych danych może tak. Jednak idealny świat nie istnieje. Poruszony został już wcześniej temat bezpieczeństwa i tu znów warto do niego nawiązać. Stacje robocze zazwyczaj wyposażone są w więcej niż jeden dysk twardy. Zatoki na dysk umieszczone wewnątrz obudowy pozwalają najczęściej na montaż dysków 2,5- i 3,5-calowych. Oprócz tego na płycie głównej coraz częściej znajdują się miejsca na dyski M.2 oparte o interfejs SATA lub PCIe, a wolne gniazda PCIe x4 pozwolą na montaż dysków HHHL (AHCI lub NVMe). Ważną kwestia jest możliwość łączenia dysków w macierz RAID, z poziomu chipsetu, ale i z poziomu sprzętu. Zróżnicowane konfiguracje RAID (0,1, 5,10) mogą nie tylko zabezpieczać dane przechowywane na dyskach, ale również zwiększyć wydajność spiętych w macierz nośników. Istotna jest także możliwość samodzielnego zarządzania dyskami wewnątrz komputera, umieszczając je na specjalnie zaprojektowanych półkach, szufladkach lub szynach montażowych obsługiwanych beznarzędziowo. Odpowiednie zabezpieczenie dysków może zminimalizować koszty, które musiałyby zostać poniesione na odzyskiwanie danych z dysków czy to talerzowych, czy też dysków SSD, co może generować znaczne koszty.

Czy konfiguracja to wszystko?

Oczywiście podstawowym sercem stacji roboczej do zadań specjalnych są jej komponenty, ale bardzo istotną kwestią jest też jej obudowa, w szczególności jej pojemność cieplna, czy też innymi słowy zdolność do odprowadzania nadmiaru wytworzonego podczas pracy ciepła. Im niższa temperatura pracy tym dłuższa żywotność podzespołów.

W przypadku rozwiązań biznesowych, gdy praca odbywa się w trybie ciągłym, ważna jest efektywna, ale i jak najcichsza praca wentylatorów. Poprzez przemyślany, odpowiedni rozkład elementów wewnątrz obudowy, powstają specjalne korytarze powietrzne, ułatwiające sprawne chłodzenie. Jednocześnie często można spotkać w obudowie stacji roboczych i serwerów technologię plastra miodu (jak w przypadku ThinkCentre od Lenovo), która również ma za zadanie chronić wnętrze urządzenia przed przegrzaniem. Aby zapewnić łatwy dostęp do wnętrza urządzenia obudowa powinna być beznarzędziowa.

Stacjonarnie czy mobilnie?

W zależności od wykonywanego zawodu czy funkcji, osoby pracujące na stacjach roboczych, wykonują swoja pracę najczęściej stacjonarnie. Związane jest to z dużo większymi możliwościami dopasowania urządzenia i zapewnienia mocy obliczeniowej. Co jednak w przypadku, gdy pracownik, musi czasem wyjść z biura, by zaprezentować projekt czy rozwiązanie w warunkach zewnętrznych. Tu pojawiają się mobilne stacje robocze, czyli przenośne kombajny, wyposażone w maksymalną moc obliczeniową dostępną w urządzeniach przenośnych.

Komponenty, podobnie jak w urządzeniach stacjonarnych, są relatywnie mocniejsze niż w klasycznym notebooku (procesor, pamięć, dyski), a dodatkowo istotną rolę będzie tu odgrywał także długi czas pracy na baterii, odpowiednia rozdzielczość matrycy (FHD, UHD) czy odwzrorowanie kolorów.

Dobrym rozwiązaniem może być też stanowisko stacjonarne oparte o mobilną stację roboczą, czyli wyposażone w stację dokującą i przykładowo 2 monitory.

Podsumowanie

Stacje robocze wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie potrzeba znacznie większej wydajności, niż jest w stanie zapewnić komputer osobisty. Architekci, inżynierowie czy graficy już dawno zamienili deski kreślarskie na komputery o potężnej mocy obliczeniowej. Zaawansowane symulacje, duża ilość zmiennych, czy renderowanie plików nie są już problemem.

Owszem stacje robocze są z reguły droższe od komputerów osobistych, co związane jest z wykorzystaniem droższych komponentów, ale czy przeliczając to na mniejszą awaryjność, bezpieczeństwo danych i szybsze wykonywanie pracy, nie jest to opłacalne? Jest.

