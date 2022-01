Stadion żużlowy w Gdańsku ma być modernizowany. Liniowe odwodnienie toru, wymiana oświetlenia i band

Jeszcze parę lat temu nie można było się przyczepić do gdańskiego obiektu, ponieważ wyglądał podobnie do innych tego typu aren w Polsce. Jednak obecnie w większości miast stoją już nowe, nowoczesne stadiony. Przy nich ten w Gdańsku prezentuje się co najwyżej przeciętnie.

Gdańscy kibice już od dawna domagali się modernizacji stadionu, a nawet budowę nowego, w zupełnie innej lokalizacji. Wreszcie Miasto Gdańsk zleciło zewnętrznej firmie wykonanie koncepcji architektonicznej modernizacji obiektu.

Co się zmieni? Wyjaśnia rzecznik prasowy Zdunek Wybrzeża Gdańsk Rafał Sumowski.

- Przedstawiciele naszego klubu uczestniczyli w konsultacjach przeprowadzonych na potrzeby sporządzenia koncepcji zleconej przez właściciela stadionu, czyli Miasto Gdańsk. Przygotowana koncepcja zakłada modernizację obiektu podzieloną na trzy etapy. W pierwszym z nich zawarta jest m.in. instalacja liniowego odwodnienia toru oraz wymiana oświetlenia i band. Obecnie przedstawiciele władz miejskich są w trakcie analizowania koncepcji i przybliżonych kosztów jej realizacji - powiedział.