Stadion żużlowy w Gdańsku zamienił się w tor przeszkód. Pierwsza taka impreza biegowa przy ul. Zawodników

Miłośnicy biegów OCR mieli w niedzielę, 14 maja 2023 roku nie lada wyzwanie podczas pierwszych zawodów Amberman. Wszystko przez to, że słoneczna pogoda na otwartym obiekcie, jakim jest stadion żużlowy w Gdańsku, dawała się mocno we znaki. Wśród startujących nie zbrakło doświadczonych i utytułowanych zawodników z aren polskich czy międzynarodowych. W stawce znalazł się także uczestnik programu Ninja Warrior, Grzegorz Kropidłowski .

Każdy śmiałek miał do wyboru jedną z pięciu kategorii: elita, open, junior, kids i team. Jak same nazwy wskazują, decydował się na start wśród zaawansowanych, amatorów, drużynowo lub zapisywał dzieci. Organizatorzy, czyli Gdański Ośrodek Sportu, przygotowali też trzy długości tras: 1,5 km z 8 przeszkodami, 3 km – 15, a na 6 km (dwie pętle) – 30. Co ciekawe, największym zainteresowaniem cieszyła się ta najdłuższa.

- Doceniam to, że nie było błota, ani nadmiernej ilości wody, więc organizator zapewnił tylko zabawę, a nie było zupełnie niepotrzebnego dyskomfortu. To się liczy, to się ceni, takie biegi szanuję i liczę na więcej takich imprez. Podejście do zawodów mam takie, że trenuję w tygodniu, a w weekendy startuję, bawię się i rywalizuję, łącząc jedno z drugim i sprawia mi to niesamowitą frajdę – podsumował Paweł Jaciów, zwycięzca na dystansie 1,5 km, 3 km oraz 6 km w kategorii elita.