Stal Mielec - Lechia Gdańsk 20.11.2021 r. Lechia chce przełamać Stal. Tomasz Kaczmarek: Zagrać na wysokim poziomie cały mecz

Wciąż do gry nie jest gotowy Joseph Ceesay. Wrócił już wprawdzie do treningów po kontuzji, ale jeszcze nie jest gotowy, aby pojawić się na boisku.

- Ceesay robi kroki do przodu i mam nadzieję, że jeszcze zdąży nam pomóc w tym roku. Do Mielca jednak na pewno nie pojedzie - zapowiada Tomasz Kaczmarek, trener biało-zielonych.

Szkoleniowiec Lechii musi też szukać zastępstwa dla Mario Malocy, który w Mielcu nie zagra ze względu na pauzę za żółte kartki. Największe szanse ma Bartosz Kopacz, ale w kolejce stoi Kristers Tobers. Obaj zawodnicy są gotowi zastąpić Malocę.

- Tobers jest trzeci tydzień w treningu i to pierwszy okres mojej współpracy z tym zawodnikiem. I muszę powiedzieć, że początek mi się podoba - zdradza Kaczmarek. - To jest zawodnik skoncentrowany, potrafiący wyprowadzić piłkę, solidnie broniący i może zagrać jako lewy i prawy stoper. Kilka rzeczy trzeba dopracować, ale widzę go w czwórce stoperów, którzy rywalizują o miejsce w podstawowym składzie.