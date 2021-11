Stal Mielec - Lechia Gdańsk 20.11.2021 r. Piękne gole Ilkaya Durmusa i Marco Terrazzino, kosztowne błędy Mateusza Żukowskiego

Zacznijmy od bohaterów. Takich było trzech, a Lechia w Mielcu strzelała wyłącznie piękne gole, które można pokazywać śmiało we wszystkich światowych programach piłkarskich. Biało-zieloni jako pierwsi stracili gola i musieli gonić wynik. Zrobili to niezwykle skutecznie. Ilkay Durmus popisał się kapitalnym strzałem w górny róg bramki gospodarzy. To było naprawdę cudowne uderzenie, a ten piłkarz po raz kolejny pokazał, że jest zaawansowany technicznie i jakościowy strzał z dystansu nie jest mu obcy.

- To gol z cyklu stadiony świata – ocenił Jakub Popielarz, były piłkarz Stali i Lechii, dla telewizji Canal+.

CZYTAJ TAKŻE: PKO Ekstraklasa NA ŻYWO. Wyniki, tabela

Biało-zieloni zadali drugi cios w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. To była akcja w duecie Marco Terrazzino – Flavio Paixao, w której widzieliśmy zagrania z pierwszej piłki. Terrazzino do Flavio , szybki odegranie i Marco precyzyjnym strzałem w długi róg skierował piłkę do siatki. Akcja naprawdę wysokiej klasy.