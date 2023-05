Stal Mielec - Lechia Gdańsk. Znamy skład biało-zielonych! Znowu jest Joel Abu Hanna. Kto zagra w ataku?

Trener Lechii ma swój plan, ale też musi dostosować się do aktualnej sytuacji. A w Mielcu na pewno nie będzie mógł wystawić do gry Łukasza Zwolińskiego i Michała Nalepę, którzy będą pauzować za nadmiar żółtych kartek. Do tego kontuzjowani są Filip Koperski, Conrado i Louis Poznanski. To ogranicza pole manewru.