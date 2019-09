Stand-up w Bunkrze. Reszela, Wojteczek i Pawłowski wystąpią w czwartek, 26 września w Gdańsku

Arkadiusz Pawłowski pochodzi z Gdańska i z komedią w formach różnorakich jest związany od lat. Pionier polskiego pro wrestlingu, założyciel Kabaret Pod Napięciem, ojciec internetowego projektu komediowego Grupa Kamerowani, ring announcer FAME MMA, lider wielu inicjatyw improwizowanych, organizator wydarzeń i propagator wszystkiego, co go bawi. Na scenie charakteryzuje go nietuzinkowa, zaraźliwa energia i błyskotliwa, cięta riposta.

Paweł Reszela to jeden z najstarszych stand-uperów w Polsce, jeśli chodzi o staż. Reszela to połączenie doświadczenia, młodości i energii na scenie. Jednak najważniejszy i tak jest cięty język oraz ostry żart. Paweł Reszela zaskakuje podczas każdego spotkania

Piotr Wojteczek to przede wszystkim porcja charyzmatycznych panczy i bezkompromisowych żartów. Powtórki jego trzyminutowego występu w TVP Rozrywka niejednokrotnie można było ujrzeć na ekranach polskich plazm dumnie stojących na lśniących meblościankach przyozdobionych koronkowymi serwetami i kryształowymi cukiernicami, co bez wątpienia świadczy o niepowtarzalnej klasie tego zawodnika.