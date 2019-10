Stanisław Soyka w Filharmonii Bałtyckiej 6.11.2019

Muzyka i słowa jest pierwszym od prawie piętnastu lat, w pełni autorskim dziełem tego Artysty. Sam Soyka określa muzykę zamieszczoną na nim jako mieszankę folku, rythm'u, bluesa, reggae i ballady. Piosenki, pomimo różnorodności stylistycznej, są prostolinijne, prawdziwe i szczere. To muzyczne wyznanie bez podrasowania. Na płycie znajdują się utwory takie jak Polonez czy Tango, w których odnajdziemy cała amplitudę uczuć: miłość, zazdrość, ciepło, zimno, gorąco. Jest też pieśń o miłości do Warszawy "Lubię wracać do Warszawy", a także kompozycja szczególna, niewysłany list dojrzałego sześćdziesięcioletniego "chłopaka" do swych rodziców: Mamulu, Tatulu.

O swoich intencjach Stanisław Soyka mówi: "Chciałem pokazać piękno świata - świata przedstawionego tak po prostu, przez dzisiejszego mnie. Zależało mi na tym, by ta muzyka mogła przytulać, dawać przestrzeń i oddech. A także - by te piosenki były dostępne dla każdego, kto lubi śpiewać. A w tych tekstach, mam wrażenie, że jest normalnie; tam jestem dzisiejszy ja i - gdy będziecie Państwo ich słuchać - będzie mi miło móc tam Państwa spotkać".