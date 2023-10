Statki i okręty do zwiedzania. Atrakcyjne dziedzictwo morskie

Niedaleko „Daru Pomorza” swoją sylwetką zachwyca zakotwiczony okręt-muzeum ORP „Błyskawica” – niszczyciel z czasów II wojny światowej. Zarządzające nim Muzeum Marynarki Wojennej określa jednostkę „prawdziwym zabytkiem klasy zero”.

- Jest najstarszym zachowanym niszczycielem – weteranem II wojny światowej i jedynym bojowym okrętem alianckim, który uczestniczył aktywnie w działaniach przez cały okres wojny – od 1 września 1939 r. do 8 maja 1945 r. ORP „Błyskawica” wciąż nosi biało-czerwoną wojenną banderę. Pozostaje w składzie 3. Flotylli Okrętów MW RP i ma etatową marynarską załogę. Dokumentuje tradycje walk polskich marynarzy, jest miejscem reprezentacyjnych spotkań i uroczystości państwowych, w tym uroczystych promocji oficerów Marynarki Wojennej, ostoją odwiecznego morskiego ceremoniału, a równocześnie świetnie utrzymanym zabytkiem wojennomorskiej techniki o światowej randze. Wizyta na ORP Błyskawica pozwala zapoznać się z wyposażeniem pokładu okrętu od rufy do dziobu – przyjrzeć się artylerii okrętowej, miotaczom i wyrzutniom bomb głębinowych oraz torped. Po zejściu pod pokład można zajrzeć do pomieszczeń marynarskich, kotłowni i maszynowni, nawet przejść przez okrętowy kocioł – czytamy w folderze Muzeum Marynarki Wojennej.