Statystyki mówią wiele. Wyłączając gole obcokrajowców, Lechia Gdańsk byłaby na podium. Do natychmiastowej poprawy gra w drugich połowach

Na początek jednak skupmy się na tym kto oczarował, a kto zawiódł oczekiwania.

Pozytywnie zaskoczył Jakub Kałuziński, który zanotował znaczną zwyżkę formy w końcówce sezonu i udowodnił, że może grać w pierwszym zespole Lechii nie tylko ze względu na przepis o młodzieżowcu. W przekroju całego sezonu nie można mieć pretensji do Dusana Kuciaka, choć w paru meczach przytrafiły mu się mniejsze lub większe wpadki. Słowak należał jednak do absolutnej czołówki bramkarzy w lidze. Podobnie jak Michał Nalepa na swojej pozycji. Gra z mającym wahania formy Mario Malocą nie należy do najprostszych, natomiast Nalepa po raz kolejny pokazał, że po zakończeniu kariery piłkarskiej spokojnie może zatrudnić się jako np. ratownik. Swój pierwszy sezon w Polsce do udanych może zaliczyć Ilkay Durmus, chociaż pod koniec nieco przygasł. Czy w tym gronie powinni znaleźć się Flavio Paixao i Łukasz Zwoliński? Pewnie tak, natomiast akurat w ich przypadku spodziewaliśmy się dwucyfrowej zdobyczy bramkowej.