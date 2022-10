Stefano Lavarini, selekcjoner polskich siatkarek: Chcemy na tym turnieju walczyć tak, jak z Turcją. Zdobędziemy to, na co zasłużymy ROZMOWA

Zabrakło nam szczęścia w meczu z Turczynkami?

To nie jest kwestia szczęścia. W kluczowych momentach byliśmy słabsi od rywalek, również w zestawieniu z zawodniczkami z ławki rezerwowych. W moim odczuciu byłoby jednak niesprawiedliwe, gdybym nie podkreślał tego, co dziewczyny chciały zrobić w tym meczu. Zagrały świetne spotkanie i jeśli jestem przygnębiony, to tylko z powodu wyniku. Wymagam od siebie zawsze dużo. Wiem, że w trakcie meczu mój wpływ na grę zawodniczek to jakieś 10 procent. W tych 10 procentach chcę się jednak realizować perfekcyjnie.

Przed mistrzostwami podkreślał pan, że zrobi wszystko, co możliwe w sferze siatkarskiej, ale i tak wiele zależeć będzie od detali.

Zgadza się, chociaż dzisiaj mogę narzekać jedynie na początek meczu, którego nie zaczęliśmy tak agresywnie, jak powinniśmy. Mimo tego byliśmy w stanie wrócić do meczu i wygrać pierwszego seta. A potem jest siatkówka, w której popełnia się błędy, w której trzeba się zmierzyć ze słabościami na swój własny sposób. Nie mogę narzekać natomiast na nastawienie, z jakim dziewczyny walczyły w drugim, trzecim, czwartym secie. W pewnych momentach my graliśmy dobrze, a w innych rywalki. To jest normalne w siatkówce. Turczynki w tie-breaku spisywały się lepiej, ponieważ kończyły ataki na skuteczności około 60 procent. A to oznacza, że wszystko to, co robiliśmy świetnie w tym spotkaniu - obrona, zasłony, kontrataki - zaprzestaliśmy robić dobrze w tym właśnie czasie. Nie wiem, co miałbym powiedzieć, jak tylko przyłączyć się do was, gratulując dziewczynom. Jesteśmy na dobrej drodze. Nie wiem, czy to będzie wystarczyć.