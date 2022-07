STOCZNIA. Człowiek. Przemysł. Miasto. Nowa wystawa w ECS w Gdańsku

W otwarciu wystawy czasowej pt._ STOCZNIA. Człowiek. Przemysł. Miasto _weźmie między innymi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. W weekend odbędą się oprowadzania kuratorskie:

Sobota 16 lipca

Niedziela 17 lipca

Nie ma gdańskiej tożsamości bez stoczniowego doświadczenia. - mówi kurator Basil Kerski - Ta wystawa ma zainspirować nas do zastanowienia się, jaka jest historia tego miejsca, jakie jest nasze zobowiązanie wobec przeszłości i wobec tego, co się tu teraz dzieje. To miejsce nie miałoby takiego znaczenia, gdyby nie niebezpieczne połączenie dążeń autorytarnych państw z wielkim przemysłem i decyzja o powstaniu najpierw pruskiej Stoczni Królewskiej, potem Cesarskiej.