"Stop agresji drogowej". Pomorska policja publikuje film z wykroczeniami kierowców [WIDEO]

Jak tłumaczą funkcjonariusze, nadesłane materiały każdorazowo są analizowane pod kątem pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców wykroczeń i agresywnych zachowań na drodze. Policjanci ustalają właścicieli pojazdów i nakładają mandaty lub kierują wnioski do sądu wobec kierowców, którzy dopuścili się rażących wykroczeń w ruchu drogowym.

Coraz więcej kierowców poruszających się po naszych drogach montuje w swoich autach kamery, które rejestrują obraz przed pojazdem. Zdarza się, że zapisany materiał filmowy pomaga rozstrzygać w przypadku zdarzeń drogowych o winie sprawcy. Coraz częściej zarejestrowany taką kamerą obraz pozwala również na skuteczną walkę z agresją drogową oraz przyczynia się do ścigania sprawców rażących wykroczeń drogowych.

W 2018 roku na adres stopagresjidrogowej@pomorska.policja.gov.pl wpłynęło 538 zgłoszeń z zarejestrowanymi wykroczeniami w ruchu drogowym. W tym roku ich liczba jest znacznie większa. Do 24 października uczestnicy ruchu wysłali 852 zgłoszenia.

Materiały z informacją o miejscu popełnienia wykroczenia, datą oraz danymi osoby zgłaszającej, są wystarczające do ukarania kierowcy. Trafiają one do właściwej miejscowo jednostki policji

Kierowcy muszą mieć świadomość, że nawet brak patrolu policji nie zwalnia z konieczności przestrzegania przepisów. Na biurka policjantów trafiają najczęściej sprawy dotyczące niestosowania się do sygnalizacji świetlnej, nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowego wyprzedzania oraz wykroczenia wobec pieszych. W przypadku rażących wykroczeń policjanci nie nakładają mandatu karnego, lecz kierują wniosek o ukaranie do sądu, który może nawet zatrzymać uprawnienia do kierowania pojazdem oraz orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

