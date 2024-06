Stowarzyszenie "Nasz Gdańsk" świętowało 30-lecie. Nagrodzono prof. Andrzeja Januszajtisa

30-lecie Stowarzyszenia "Nasz Gdańsk"

Stowarzyszenie "Nasz Gdańsk" obchodziło swoje 30-lecie w sobotę, 22 czerwca. Wszystko rozpoczęło się już o godzinie 10:00 w Kaplicy Królewskiej, gdzie miała miejsce msza święta. Następnie o godzinie 11:00 w Dworze Artusa odbywały się uroczystości z udziałem gości, a przed budynkiem była okazja do zrobienia rodzinnego zdjęcia i wysłuchania Koncertu Carillonowego .

Bogata historia i działania na rzecz Gdańska

Stowarzyszenie powstało w 1994 roku i początkowo było komitetem wyborczym, by następnie przeobrazić się w znaną wszystkim już instytucję. Pierwszym jej prezesem był Antoni Szczyt, a do Rady Miasta wprowadzono czterech członków w pierwszych wyborach. Byli to Ewa Sienkiewicz, Małgorzata Chmiel, Andrzej Szydłowski i Henryk Rowiński.