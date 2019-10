Stowarzyszenie Strażników Pamięci Stoczni Gdańskiej zachęca byłych stoczniowców do udziału w konkursie na pamiętniki

Dlaczego dawni pracownicy postanowili stanąć na straży pamięci Stoczni Gdańskiej ?

Od kilku lat w budynku Europejskiego Centrum Solidarności spotykała się grupa ludzi, których wiązała wcześniejsza praca w stoczni. Gromadziliśmy pamiątki i dokumenty, nagrywaliśmy wspomnienia dla potrzeb ECS. Warto przypomnieć, że Stocznia Gdańska, która powstała w 1947 r. i upadła niecałe pół wieku później przez te wszystkie lata dała pracę 140 tysiącom ludzi. Była ważna nie tylko dla Trójmiasta i okolicznych miejscowości, była ważna dla całego kraju. W ubiegłym roku doszedłem do wniosku, że nadszedł czas na zastąpienie prywatnej formy spotkań kilkudziesięciu starych stoczniowców strukturą instytucjonalną..I tak powstało Stowarzyszenie Strażników Pamięci Stoczni Gdańskiej, którzy będą pilnować, by o przeszłości stoczni mówiono prawdę, nie dopuszczając do fałszywej narracji.Dzięki niemu podczas różnego rodzaju imprez i konferencji możemy występować nie tylko indywidualnie, ale już jako stowarzyszenie, co w pewien sposób zmienia sytuację.