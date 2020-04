Stowarzyszenie Tolerado przekłada VI Trójmiejski Marsz Równości z maja na wrzesień

Jacek Jasionek nie wyklucza jednak, że w przypadku dalszego trwania zagrożenia epidemiologicznego, trzeba będzie korygować plany.

Minister Szumowski powiedział niedawno, że będziemy musieli nosić maseczki, do czasu wynalezienia szczepionki, co może potrwać ponad rok. Trudno wyobrazić sobie marsz w maseczkach, bo tego zabrania ustawa o zgromadzeniach. Zobaczymy jak sytuacja będzie się rozwijać. Być może we wrześniu zrobimy "marsz internetowy". Na pewno nie będziemy chcieli narażać nikogo na niebezpieczeństwo. Będziemy szukać nowych formuł