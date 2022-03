Strach, brak pewności siebie, brak liczb. Gdzie się podział Joseph Ceesay? Dołek formy skrzydłowego Lechii Gdańsk

0 bramek, 3 asysty - takimi liczbami może "pochwalić się" Joseph Ceesay w sezonie 2021/22. Rozegrał szesnaście meczów, z czego w czternastu wystąpił od pierwszej minuty. Wynik na kolana nie rzuca, szczególnie że mówimy o skrzydłowym w czwartym zespole ligi. Można tu dodać jeszcze statystykę zaczerpniętą z portalu "Ekstrastats.pl" odnośnie stworzonych okazji bramkowych. No więc Ceesay wypracował takowe trzy, a sam miał dwie. Co ciekawe, żadna z tych prób nie zakończyła się golem.

Ale czy można w tym przypadku mówić o dużym regresie? Na pewno nie w odniesieniu do liczb, bo te Ceesay miał bardzo słabe i w poprzednim sezonie. Wtedy przyszedł do Lechii w zimowym oknie transferowym, a więc w połowie sezonu. Zagrał łącznie w dwunastu meczach, strzelił dwa gole, miał jedną asystę i dwie asysty drugiego stopnia. Do tego wypracował trzy sytuacje kolegom, a trzy miał samemu.