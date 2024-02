Strach przed rakiem utrudnia profilaktykę, a przecież nowotwór wcześnie wykryty łatwiej wyleczyć

- Myślę, że jest wiele mechanizmów, które powodują, że kobiety nie badają sobie piersi - tłumaczy dr Senkus-Konefka. - To nie jest tak, że one nie zauważają zmiany, raczej część z nich korzysta z metod alternatywnych, a część wypiera to, co czasem widać nawet gołym okiem. Pozytywne jest to, że od pewnego czasu zgłasza się na profilaktyczne badania więcej kobiet młodszych. Ma to związek ze zmianą zasad tego programu i dopuszczeniem do niego kobiet od 45. roku (do 74, bo wcześniej mammografia była badaniem przesiewowym dla kobiet w wieku 50-69 lat).