Strajk egzaminatorów. Kolejny dzień z utrudnieniami w trójmiejskich oddziałach PORD 05.07.2022 r. Co ze zwrotem pieniędzy za egzamin?

Strajk egzaminatorów w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Co z pieniędzmi kursantów?

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego informuje, że we wtorek, 5 lipca w godz. od 6:00 do 10:30 włącznie odbywać się będą egzaminy praktyczne w zakresie kat. B+E oraz kat. C+E.

- Pozostałe egzaminy praktyczne w ciągu całego dnia zostają odwołane - podaje PORD.

W Gdyni kursanci również będą się liczyć z utrudnieniami. W gdyńskiej placówce egzaminy praktyczne od godz. 6:00 do 13:00 włącznie zostały odwołane. Dopiero od godz. 14:00 do 21:00 będą odbywały się zgodnie z planem. Egzaminy teoretyczne będą przez cały dzień.

Co ze zwrotem pieniędzy za egzamin?

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego podkreśla, że uiszczona opłata za egzamin nie przepada i będzie można w jej ramach ustalić kolejny termin.