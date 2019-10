Strajk włoski przesunięty. Część nauczycieli ma obawy

Kwietniowy strajk oświaty nie sprawił, że płace nauczycieli poszły w górę, ani nie doprowadził do tego, że pedagogów zaczęto obdarzać większym szacunkiem niż wcześniej. Kończąc tamten protest, związkowcy odgrażali się, że wrócą do niego – w tej czy innej formie - w kolejnym roku szkolnym.

Jak zapowiada szef ZNP Sławomir Broniarz, zarząd spotka się 22 października 2019 r., by przyjąć stosowną uchwałę i oficjalnie rozpocząć protest. Prezes jest zdania, że czas rozpoczęcia strajku nie odgrywa tu kluczowej roli, jak to, że chcą by akcja ta trwała przez wiele miesięcy.

- Inaczej rządzący nie uświadomią sobie nigdy, że czasy nauczycielskiego wolontariatu odchodzą w niepamięć - dodał szef ZNP.

55,3 proc. nauczycieli, biorących udział w ankiecie przeprowadzonej przez ZNP, wybrało tzw. strajk włoski, polegający na niewykonywaniu przez nauczycieli pozastatutowych zadań. Udział w ankiecie wzięło ponad 227 tys. nauczycieli z całej Polski. Wynikło z niej również, że tylko 18 proc. byłoby za wstrzymaniem się od pracy tak, jak zrobili to w kwietniu.

Strajk włoski nauczycieli. Co może oznaczać w praktyce?

Działania protestacyjne polegać będą na tym, że nauczyciele będą robili tylko to, co faktycznie należy do ich obowiązków i co da się wykonać w określonym w umowie czasie. I nic poza tym, a więc koniec z kilkudniowymi, wypełnianiem dokumentów czy prowadzeniem kółek zainteresowań, za które nie dostają pieniędzy.