Stranger Things: gdzie kręcono 4. sezon serialu? Więzienie z mroczną historią szykuje niespodziankę dla fanów dreszczyku i gofrów

Stranger Things podbija serca widzów i krytyków nowym sezonem, na który musieliśmy czekać przeszło trzy lata. Część zdjęć do 4. sezonu Stranger Things kręcono niedaleko polskiej granicy – w mrocznym litewskim więzieniu. Jakie sekrety skrywa to miejsce i co przygotowali mieszkańcy Wilna dla fanów serialu Stranger Things? Przekonajcie się i zaplanujcie letni weekend w jednym z najbardziej niesamowitych miejsc dostępnych na Airbnb.

Stranger Things: sezon 4 już na Netflixie

Premiera nowego, czwartego sezonu serialu Stranger Things od Netflixa miała miejsce 27 maja 2022. Sezon liczy 9 odcinków i podzielony został na dwie części – na dwa ostatnie odcinki będziemy musieli poczekać do 1 lipca 2022. Miesiąc to jednak niedługo w porównaniu do trwającej aż trzy klata przerwy między 3. i 4. sezonem serialu, spowodowanej pandemią COVID-19. Czy warto było czekać tak długo na kolejny sezon serialu Stranger Things? Przekonajcie się sami – niemal wszystkie odcinki 4. sezonu są już dostępne na Netfliksie. Poniżej trailer na zachętę:

Gdzie kręcono 4. sezon Stranger Things? Niedaleko polskiej granicy!

Seria Stranger Things do tej pory kręcona była głównie w studiu filmowym w Atlancie. Jednak sezon 4. serialu przeniósł część produkcji do Europy, a konkretniej na Litwę. Niestety, żadna scena nie została nakręcona w Polsce, ale kto wie, może kolejne sezony skłonią twórców do odwiedzenia także naszego kraju – w Polsce nie brakuje przecież niesamowitych scenerii i pejzaży jak z baśni. Na razie polscy fani musieli zadowolić się specjalnym pokazem inspirowanym kontynuacją Stranger Things, w formie barwnych projekcji rzutowanych na mury Wawelu w dniu premiery pierwszej części 4. sezonu. Na Litwie nie brakuje fanów serialu Stranger Things, a fakt, że sezon 4. kręcono częściowo właśnie tam, doprowadził litewskich fanów do euforii.

Litewskie więzienie ze Stranger Things ma przerażającą historię

Najwięcej litewskich zdjęć do 4. Sezonu Stranger Things wykonano w Wilnie, a konkretnie – w słynnym więzieniu na Łukiszkach. Miejsce aż ocieka ciężkim, niesamowitym klimatem. To najstarszy karcer na Litwie, założony w 1837 r. Ma ponurą historię: w czasach carskich, hitlerowskich i sowieckich na Łukiszkach w fatalnych warunkach trzymano przede wszystkim więźniów politycznych, Litwinów, Białorusinów, Polaków i Żydów. Dręczono tu osadzonych z różnych opcji politycznych, np. Zbigniewa Skłodowskiego, przewodzącego litewskim Szarym Szeregom, ale też Feliksa Dzierżyńskiego, twórcę CzK, sowieckiej tajnej policji.W szczytowym okresie na Łukiszkach trzymano za kratami nawet do 16 tys. osób jednocześnie.

Nowa twarz mrocznego więzienia. Dziś Łukiszki są modne wśród filmowców

Więzienie na Łukiszkach działało do 2019 r. Litwini osadzali w nim pospolitych, prawnie skazanych przestępców. Obecnie społeczność artystyczna Wilna stara się zagospodarować Łukiszki na nowo, działają tu galerie i restauracje, a także hostel.

Klimatyczne więzienie staje się coraz popularniejszym planem zdjęciowym wśród twórców filmów i seriali. Poza 4. sezonem Stranger Things, kręcono tu również zdjęcia do seriali Czarnobyl, Młody Wallander i Trybunał Tokijski. Obejrzyjcie klip poświęcony więzieniu na Łukiszkach, stworzony przez redakcję oficjalnego portalu wileńskiej turystyki:

Stranger Things w Wilnie. Specjalna atrakcja dla fanów serialu

Właśnie ów hostel skorzystał z faktu, że Łukiszki stają się coraz popularniejszym planem zdjęciowym wielu filmów i seriali. Na fali popularności 4. sezonu Stranger Things stworzono ofertę noclegu w jednej z cel więziennych, stylizowanych tak, by przypominała wnętrze jednego z domów w Hawkins. Gościom serwowane są też gofry, podobno identyczne jak te, którymi raczą się bohaterowie serialu. Oferta noclegu w pokoju niczym ze Stranger Things została udostępniona na Airbnb przed premierą 4. sezonu Stranger Things i natychmiast została wykupiona. Ma jednak wrócić od 4 czerwca 2022 – fani serialu powinni pilnie śledzić oferty i zarezerwować sobie przygodę na weekendowy wypad do Wilna. Koszt wynosi 106 euro za noc. Zdjęcia pokoju możecie zobaczyć na poniższym klipie:

