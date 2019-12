Straż Graniczna rekrutuje. Nabór rusza w jednostkach SG w najbliższą sobotę

Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego odbywa się w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej. Kandydaci rozwiązywać tam będą testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego, przejdą egzamin ze sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną, następnie badanie komisji lekarskiej ustali ich zdolność do służby. Po ślubowaniu w Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku nowi strażnicy graniczni rozpoczną ośmiomiesięczne szkolenie, a po nim służbę w swoich macierzystych jednostkach. Przypomnijmy, służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat.

Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów do Straży Granicznej podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność dokumentów złożonych przez kandydata i przeprowadza z nim rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat do służby wysyłany jest również na badanie psychologicznie oraz psychofizjologiczne, tzw. wariografem.

Osoby chętne do pracy w Straży Granicznej będą mogły spróbować swoich sił w wielu dziedzinach, między innymi jako eksperci do spraw fałszerstw dokumentów, specjaliści do spraw migracji, członkowie załóg jednostek pływających czy choćby przewodnicy psów służbowych - informuje kmdr ppor. SG Andrzej Juźwiak, rzecznik prasowy Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku

.

I dodaje: - Służba w Straży Granicznej to również możliwość współpracy międzynarodowej, tak jak to się dzieje w przypadku Wspólnej Polsko – Niemieckiej Placówki w Pomellen koło Szczecina, skąd codziennie wyruszają patrole złożone z polskich pograniczników i niemieckich policjantów. To także szansa na udział w misjach zagranicznych np. w Macedonii, Grecji czy Włoszech, dokąd regularnie jeżdżą funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych zamieszczone są na stronie internetowej www.morski.strazgraniczna.pl.