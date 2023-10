Strażacy interweniowali 216 razy w związku z wichurami na Pomorzu. Najwięcej w powiecie wejherowskim

Do godz. 15:20 w sobotę strażacy interweniowali 79 razy w województwie pomorskim w związku z wichurą. Do popołudnia obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem na Pomorzu.

Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Łukasz Płusa poinformował w sobotę, że do godz. 7 strażacy interweniowali 79 razy w całym województwie w związku z pogodą. Najwięcej wyjazdów było w powiecie wejherowskim (21) oraz puckim (8).

Niż Patryk nad Pomorzem

W piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed silnym wiatrem w woj. pomorskim. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem zostało wydane dla powiatów: słupskiego, lęborskiego, wejherowskiego, puckiego oraz Gdyni i Sopotu. Obowiązuje do soboty do godz. 17. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach od 75 km/h do 95 km/h.

Silne wiatry w województwie pomorskim

Jak poinformował IMGW na swojej stronie internetowej, w powiatach nadmorskich miejscami wiatr osiąga porywy wiatru do 100 km/h. "W najbliższych godzinach nadal prognozuje się wiatr o średniej prędkości od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 100 km/h, miejscami do 110 km/h, z kierunków zachodnich. Po godz. 13 wiatr zacznie słabnąć" - podali synoptycy.

Dla pozostałej części regionu synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia. Prognozują, że wystąpi silny wiatr o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunków zachodnich. Ten alert obowiązuje w sobotę do godz. 14.(PAP)

Pracowity dzień strażaków na Pomorzu

O godzinie 15:20 dyżurny na Stanowisku Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP poinformował, że straż pożarna od nadejścia niżu Patryk na Pomorzu interweniowała aż 216 razy. Wśród powiatów, w których podejmowano działania, na pierwszym miejscu jest powiat wejherowski. Tam straż pożarna wyjeżdżała aż 58 razy!. Jak zaznacza dyżurny, to prawie dwa razy więcej niż drugi na liście powiat z Pomorza.

RAPORT DROGOWY TRÓJMIASTO I POMORZE

Jesteś świadkiem wypadku? Daj nam znać! Poinformujemy innych o utrudnieniach. Czekamy na informacje, zdjęcia i wideo!

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Wypadek śmiertelny w Mokrzeszowie w powiecie świdnickim