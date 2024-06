Strażacy z Gdańska uratowali tonącego kota! "W ostatniej chwili"

Zgłoszenie do strażaków z Gdańska wpłynęło w niedzielę 23 czerwca po godzinie piątej. Zwierzak tonął w kanale Raduni.

- Z uwagi na wybetonowane koryto, zwierzę nie mogło wydostać się z rzeki i według zgłaszającego, traciło siły do utrzymania się na powierzchni. Na miejsce przybył zastęp z JRG 3, który zauważył kota płynącego ostatkiem sił. W momencie zauważenia, zwierzę wzięło ostatni oddech i całkowicie opuściło główkę pod wodę. Na szczęście strażakom udało się go szybko podjąć - wyjątkowo pasuje tu sformułowanie, że odbyło się to "w ostatniej chwili" - relacjonują strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.