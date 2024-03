Strażacy z Karsina pilnie potrzebują auta z drabiną. Wnioskują o nie u komendanta wojewódzkiego PSP

Wnioskują o auto z drabiną dla OSP Karsin

Strażacy z Karsina i z Wiela potrzebują nowego sprzętu. Chodzi o samochód pożarniczy z drabiną, który pozwoliłby na szybką reakcję w razie zagrożenia. Strażacy wiedzą o czym mówią. Na terenie gminy Karsin znajdują się dwa duże zakłady przetwórstwa drzewnego, w których pracuje około 600 osób. To także wysokie budynki. Niestety prowadzenie akcji gaśniczych w takim miejscu bez specjalistycznego sprzętu jest niezwykle trudne. Tymczasem gmina Karsin jest najbardziej oddaloną od Kościerzyny, dlatego też każdy wyjazd samochodu z drabiną do gminy Karsin powoduje brak zabezpieczenia dla mieszkańców miasta i okolic. Strażacy postanowili działać. Krzysztof Datta, gminny komendant OSP, dh Rafał Sikora z jednostki OSP Wiele, a także wójt gminy Karsin Roman Brunke wybrali się do komendanta wojewódzkiego PSP w Gdańsku st. bryg. Jacka Niewęgłowskiego, by złożyć wniosek o doposażenie jednostek w Wielu i Karsinie. W spotkaniu wziął udział również komendant powiatowy PSP w Kościerzynie mł. bryg. Rafał Duzowski.