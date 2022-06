Strażacy z Wejherowa najszybsi na schodach Olivia Business Centre w Gdańsku. 34 piętra pokonali w ponad 6 minut ZDJĘCIA

- W straży do działań wchodzimy w rocie, czyli w dwuosobowych zespołach. Wynika to z tego, że jeden asekuruje drugiego. Pomaga, jeśli miałoby się coś wydarzyć. Nasze zawody imitują sytuacje przy pożarze, gdyby przestały działać windy, a trzeba by ewakuować ludzi. Strażacy ubrani są w ubranie do działań ratowniczo-gaśniczych. Mają ze sobą aparat powietrzny i hełm. W prawdziwej sytuacji mieliby jeszcze węże. Ten sprzęt waży ok. 14-15 kg, bo obecne butle są kompozytowe, a nie stalowe. Te starszego typu były cięższe i wtedy sprzęt ważył 17-18 kg - wyjaśnia bryg. Mirosław Cyrson z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.