Strażniczki miejskie z Gdańska pomogły wrócić do domu zagubionemu seniorowi. 90-latek jeździł autobusem przez kilka godzin

Strażniczki miejskie z Gdańska wezwane przez kierowcę autobusu

Kierowca autobusu komunikacji miejskiej w Gdańsku zauważył przedwczoraj dziwnie zachowującego się pasażera w podeszłym wieku. Mężczyzna od kilku godzin nie wysiadał z pojazdu. Nie bardzo też wiedział, gdzie i po co jedzie.

Strażniczki miejskie z Gdańska pomogły seniorowi wrócić do domu

W trakcie rozmowy z 90-latkiem strażniczki miejskie dowiedziały się, że wcześnie rano wyszedł z domu, aby odwiedzić grób bliskich na Cmentarzu Łostowickim. Mężczyzna jednak w drodze powrotnej pomylił przystanki i wsiadł do niewłaściwego autobusu. Nie wiedząc, co dalej począć, jeździł bez celu po mieście aż do godz. 11:30.