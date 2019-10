Street Fashion Forum Gdańsk [11 i 12 października 2019 r.]. W weekend pomogą poprawić twój modowy wizerunek

16:00 POKAZ MODY: House - Medicine - Sizeer 17:00 POKAZ MODY: Nike - Lee Cooper - New Balance 18:00 POKAZ MODY: Levis - Plant Wear - Wittchen - Swiss – Deichmann - Bytom 19:00 POKAZ MODY: Vans - Lee Wrangler - New Balance – muzykę miksuje DJ NOZ 20:00-22:00 PIĄTKI PO PRACY – muzykę miksuje DJ NOZ

OPRAWA POKAZÓW MODY:

INGLOT, K&L, Akademia Mistrzów Makijażu - Pomorskie Studium Sztuk Wizualnych

WARTO WIEDZIEĆ:

Joanna Horodyńska - stylistka gwiazd, projektantka, dziennikarka, pisarka – słowem ikona stylu! Znana z programów: Gwiazdy na Dywaniku, You can dance, Miasto kobiet i New Look.

Robert Kupisz - człowiek wielu talentów - polski projektant mody, tancerz oraz stylista fryzur. Laureat wielu konkursów tanecznych, wielokrotnie wyróżniony w branży modowej - otrzymał tytuł najlepiej ubranego mężczyzny roku, a w 2012 – tytuł „Projektanta roku”. Swoją markę modową założył w 2011 roku i od razu zdobył wierne grono fanów, którzy z niecierpliwością wyczekują kolejnych kolekcji. Kolekcja Reborn, której pokaz uświetni kolejną odsłonę Fashion Forum Gdańsk, miała oficjalną premierę w czerwcu 2019 r.