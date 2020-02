Strefa Płatnego Parkowania w Gdańsku. Nowe tereny i nowe stawki za parkowanie

- Dzisiejsza uchwała budzi we mnie pewien dysonans poznawczy - kontruje radny Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Majewski. - Władze miasta chwalą się, że uwalniają Śródmieście miasta od aut, niestety równocześnie trwają w błędnej decyzji dotyczącej budowy parkingów kubaturowych, które zakorkują autami ulice Śródmieścia. Kolejną kwestią jest wizja miasta na poruszanie się po mieście. Jeśli chcemy, żeby mieszkańcy przesiadali się z aut na komunikację miejską to nie możemy podwyższać cen biletów z czym mieliśmy do czynienia na ostatniej sesji. Strefy płatnego parkowania bez wątpienia są potrzebne w określonych lokalizacjach miasta, zwracają na to uwagę rady dzielnic czy sami mieszkańcy, natomiast tworzenie ich powinno być oparte o konsultacje, dyskusje i przede wszystkim powinno być częścią całościowej mądrej polityki komunikacyjnej w mieście, czego niestety w Gdańsku brakuje - podkreśla radny.