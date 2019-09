Stypendia im. Gabriela Fahrenheita dla 20 studentów z Gdańska uczących się za granicą [zdjęcia]

Młodzi gdańszczanie otrzymali w czwartek, 12.09.2019 r. stypendium naukowe imienia Gabriela Fahrenheita. To pierwsze w Polsce stypendium, które przeznaczone jest na finansowanie studiów zagranicznych. Przyznane zostało już po raz 15.

- Życzę wam wspaniałego wspólnego czasu, bądźcie dumni, ponieważ jesteście unikalni - mówił do studentów wiceprezydent.

Gratulacje i życzenia złożyli również członkowie Kapituły Stypendialnej, a następnie kilka słów od siebie dodał Adam Małagowski, stypendysta, który skończył studia i w tym roku wrócił do Gdańska. Zauważył on, że historia zatacza pewne koło - nowi studenci wyjeżdżają, a starzy powracają do miasta.

- Nowi stypendyści mogą spełniać marzenia. Ja swoje spełniłem - powiedział Adam Małagowski.

Po przemówieniach przyszedł czas na część artystyczną. Stypendstyka Natalia Egielman z Uniwersytetu Mozarteum w Salzburgu zaprezentowała wspólnie ze swoim ojcem, Dariuszem Egielmanem dwa utwory - autorstwa Wolfganga Amadeusa Mozarta oraz Filipa Emmanuela Bacha.