Suche usta – przyczyny, pielęgnacja, metody nawilżania. Jak radzić sobie z spierzchniętymi ustami?

Co na popękane usta?

Przyczyny suchości i pierzchnięcia ust

Do najczęstszych przyczyn pierzchnięcia ust należą:

Suche usta – choroba czy wynik nieprawidłowej pielęgnacji?

Suche, spierzchnięte i popękane usta zazwyczaj są efektem nieodpowiedniej pielęgnacji, ale niekiedy mogą być również jednym z objawów chorobowych. Pojawiają się przy odwodnieniu, niedożywieniu, ale mogą również wskazywać na chorobę Leśniowskiego-Crohna, czyli dysfunkcję pracy jelit, związaną z istnieniem w układzie pokarmowym stanu zapalnego. Może dojść nawet do zapalenia warg, kiedy to suchość przybiera na sile, pęknięcia stają się głębokie i krwawią, wargi przybierają kolor czerwony i może pojawić się na nich biały nalot lub nawet guzki. W takim wypadku konieczne jest zgłoszenie się do dermatologa.