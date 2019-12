Suczka Duszka ze schroniska Promyk czeka na dom. Zostało jej mało czasu, ma juz 19 lat. Kto da jej miłość u schyłku życia?

"Łagodna, spokojna, lekko nieobecna – pozwala się brać na ręce, obsługiwalna – trzyma czystość w pomieszczeniach – lubi krótkie przechadzki i dobre jedzonko – akceptuje psy i koty – potrzebuje spokojnego, cichego Domu – ma problemy z tarczycą" - tak o niej piszą opiekunowie ze schroniska Promyk.

I "oddają głos" samej Duszcze:

"Dzień dobry, nazywam się Duszka. Mam jakieś sto tysięcy lat. I choć w metryce ujrzysz coś innego, to ja zapewniam: mam sto tysięcy lat, bo na tyle się czuję. Czuję się tak, bo choć Schronisko zapewniło mi ciepły kącik i zaciszne miejsce, to i tak tutejsza atmosfera przyprawia mnie o ciągłe dreszcze. Nie przywykłam do tego, że miska stoi na dworze, że drzwi trzeba sobie samej otwierać (a przecież są tak ciężkie!), no i że Człowiek tylko bywa, a nie jest na stałe… Straszne to wszystko. Zamknęłam się trochę w sobie, kontemplując wspomnienia o przeszłości. Jaka jestem? Lekko nieobecna. Pozwalam się brać na ręce, ubierać w kubraczki, lubię spacerki. Akceptuję wszystkie psy i wszystkich ludzi, nie jestem absolutnie typem awanturującym się. Jestem taka ot, mała Duszka, która u kresu swych dni straciła wszystko. Mam sto tysięcy lat i czasem boję się, że moja historia skończy się tak: wśród wielu, a samotnie. Zaopiekowana, ale nie pokochana. Pozostaje mi tylko prosić: daj mi szansę, długo nie mogę już czekać. Pozdrawiam, Duszka "