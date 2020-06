Sukces zbiórki świeckich wiernych. Jeszcze w czerwcu opublikują we włoskiej gazecie apel do papieża ws. pedofilii w polskim Kościele

- Z jednej strony radość, że się udało, że pół tysiąca ludzi w ciężkich czasach dorzuciło się do tego pomysłu, z drugiej smutek, że stoimy pod ścianą i musimy sięgać do takich metod - mówi jeden z inicjatorów apelu do papieża Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski, wieloletni gdyński radny. - Widać, że temat boli i dotyka wiernych w Polsce, świeckich ale i księży, osoby głęboko zaangażowane w Kościół, jak choćby redaktor Tomasz Terlikowski, któremu bardzo dziękuje za pomoc, ale i osoby niewierzące. To dobry znak aktywności, odpowiedzialności za kościół i niezgody na zło - dodaje.