Suknie ślubne - oczekiwania vs rzeczywistość. Najbrzydsze suknie ślubne z internetu

Piękne wesele dzięki Alternatywnym Targom Ślubnym

W Starym Maneżu spotykają się wystawcy i pary planujące ślub. Zaprezentowano słodkości, suknie i dekoracje. To już 6 edycja imprezy. Alternatywne Targi Ślubne to okazja do promocji dla lokalnych marek, których wizja wesela skupia się raczej na minimalizmie i rustykalnych dekoracj...