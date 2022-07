Sunreef Yachts buduje swoją pierwszą stocznię za granicą, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Sunreef Yachts buduje stocznię w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Stocznia w ZEA rozpocznie produkcję we wrześniu 2023 roku, zatrudniając początkowo około 50 osób . Będzie w całości poświęcona budowie luksusowych, wykonywanych na zamówienie katamaranów. W ciągu trzech lat zakład powinien zatrudniać do 800 osób.

Sunreef Yahcts: początki działalności

Sunreef Yahcts rozpoczęła działalność w 2002 roku, w samym sercu historycznej Stoczni Gdańskiej.

Kilka lat temu stocznia przeniosła produkcję i biuro projektowe do nowej lokalizacji w gdańskich Rudnikach, nad Martwą Wisłą. Dzięki całkowicie nowej siedzibie stoczni, Sunreef Yachts rozszerzyła swoje możliwości produkcyjne i dostosowała się do rosnącej liczby zamówień. Nowoczesne hale produkcyjne wyposażono w sprzęt najwyższej jakości, w tym jedną z największych w Europie maszyn CNC. Wszystkie prace stolarskie, tapicerskie, malarskie, a także budowa kompozytu, są wykonywane w ramach jednej infrastruktury, co zapewnia maksymalną wydajność i najwyższą jakość.

Stocznia produkuje jachty dwukadłubowe motorowe i żaglowe stosując innowacyjne rozwiązania z zakresu ekologicznego napędu oraz wykorzystania nowoczesnych materiałów do budowy.