Suplementy nie chronią przed koronawirusem! Gdański sanepid ostrzega przed kupowaniem "cudownych" specyfików

W przestrzeni publicznej, w szczególności w internecie pojawia się coraz więcej ofert produktów o sugerowanych właściwościach przeciwwirusowych lub chroniących przed zarażeniem. Wiele z nich dotyczy suplementów diety – relacjonuje Anna Obuchowska, zastępca Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. - Ostrzegamy przed korzystaniem z takich ofert. Suplementy diety stanowią skoncentrowane źródło witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny.

Jak wyjaśniają eksperci z gdańskiego sanepidu, celem takich specyfików jest uzupełnienie normalnej diety, ale nie przechodzą one badań klinicznych i nie posiadają potwierdzonego w badaniach działania farmakologicznego. Tymczasem zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami, przekazywanie konsumentom informacje na temat żywności (a za taką uznawane są suplementy) „nie mogą wprowadzać w błąd”. Muszą być one rzetelne, jasne i łatwe do zrozumienia, a więc „nie mogą przypisywać jakiemukolwiek środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób ludzi bądź też odwoływać się do takich właściwości”.