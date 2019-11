Świąteczna Zbiórka Żywności w Trójmieście 29-30.11. Pobijmy rekord!

Tylko w samym Trójmieście w czasie zeszłorocznej zbiórki udało się zgromadzić ponad 18 ton żywności. W całej Polsce było ich natomiast aż 740. W tym roku do świątecznej akcji przystąpi niemal 100 sklepów z naszego regionu.

- Podczas każdej zbiórki staramy się pobić wynik z poprzedniego roku – mówi Joanna Budna , edukator żywieniowy i dietetyk Banku Żywności w Trójmieście. - To wielkie emocje dla naszych wolontariuszy, ale przede wszystkim zgromadzone produkty są ogromnym wsparciem dla potrzebujących. W połączeniu ze świeżą żywnością, którą ratujemy przed zmarnowaniem, pozwalają przygotować pełnowartościowe posiłki.

W ramach weekendowej akcji zbierane będą przede wszystkim produkty suche i te z długim terminem ważności.

- Warzywa w słoikach, konserwy, makarony, płatki owsiane, mleko w kartonach UHT, ryby w puszkach, kasze, ryże – wylicza Joanna Budna. - Bardzo liczymy też na przyprawy. To zbiórka bożonarodzeniowa i zależy nam na świątecznym zapachu. A więc cynamon, goździki, ale też suszone grzyby, mak do makowca, bakalie – wszystko to będzie mile widziane.