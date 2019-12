Świąteczne dekoracje w Trójmieście piękne, ale też bardzo drogie

Ponad 1 mln zł na świąteczne dekoracje wyda w tym roku Sopot. To znacznie więcej niż w latach poprzednich, ale dzięki temu na ulicach pojawi się mnóstwo nowych ozdób. Wyjątkowa będzie też miejska choinka. Na Placu Przyjaciół Sopotu stanie bowiem 9-metrowy świerk, udekorowany 30 figurami świetlnymi w kształcie kul.

Ale to wciąż nie koniec niespodzianek. W ciągu Alei Niepodległości pojawi się w tym roku 16 nowych przewieszek świątecznych nad ulicą oraz 187 dekoracji na latarniach. Motywem przewodnim oświetlenia będą płatki śniegu i gwiazdy.

Centrum Miasteczka „rozkręci” zabytkowa wenecka karuzela, która już od 18 grudnia będzie bezpłatnie wozić dzieci. Świąteczne kramy będzie można z kolei odwiedzać od 28 grudnia do 6 stycznia, w godz. 13-22.

- Przy kościele pw. św. Jerzego ustawiony zostanie dekoracyjny płaski napis „SOPOT” poprzedzony symbolem serca, idealny do świątecznych, rodzinnych selfie - kontynuuje Anna Dyksińska.

W Gdańsku świąteczne iluminacje pojawią się w sumie w 28 lokalizacjach - o czterech więcej niż w zeszłym roku. Ich łączny koszt to 737 tys. zł.

Nowe sopockie dekoracje pochłonęły 599 277,01 zł. Do tego doliczyć trzeba jeszcze naprawę zeszłorocznych ozdób, która zamknęła się w kwocie 34 317 zł, a także koszty montażu i późniejszego demontażu na poziomie 379 599,03 zł. Dla porównania - w zeszłym roku na swój odświętny wystrój kurort wydał zaledwie ok. 247 tys. zł.

Ponad 100 tysięcy migoczących światełek, biało-niebieskie żagle, przestrzenne stożki i kule na skwerach - to tylko część iluminacji, które 6 grudnia rozświetlą Gdynię. Ich łączny koszt to ok. 415 tys. zł (w 2018 roku wydano 209 tys. zł).

Bożonarodzeniowy klimat już wkrótce poczuć będzie można na ul. Świętojańskiej, ul. Starowiejskiej, al. Zwycięstwa, Skwerze Kościuszki, Placu Kaszubskim czy Placu Konstytucji.

- Wzorem poprzednich lat nie zabraknie ozdób, które sfinansowały Rady Dzielnic. Będą to komplety iluminacji, na które składają się trzy formy przestrzenne w kształcie żagli z niebiesko-białymi wiszącymi sznurami świetlnymi, mierzące od 3 do 5 metrów wysokości - informują gdyńscy urzędnicy.