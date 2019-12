Świąteczne rozkłady jazdy ZTM Gdańsk, ZKM Gdynia oraz SKM

Kursów tradycyjnie będzie nieco mniej ze względu na mniejsze zainteresowanie komunikacją w okresie świątecznym.

W Gdańsku funkcjonowanie transportu publicznego będzie wyglądało w najbliższych dniach w następujący sposób: TRAMWAJE

24.12.2019 r. (wtorek, Wigilia) Będą obwiązywać powszednie rozkłady jazdy, z wyjątkami:

Linia 3

- będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy. Od godziny 15 tramwaje linii 3 pojadą trasą wydłużoną: Chełm Witosa - Brzeźno - Nowy Port Oliwska - Brzeźno - Chełm Witosa.

Linia 5, 12

- linie będą funkcjonować wg specjalnego rozkładu jazdy do godz. 15.

Linia 7

- będzie funkcjonować wg stałego rozkładu jazdy w godzinach porannego szczytu komunikacyjnego. W godzinach popołudniowych linia 7 przestanie funkcjonować.

Linia 11

- nie będzie funkcjonować przez cały dzień. 25.12.2019 r. (środa, I dzień świąt Bożego Narodzenia) oraz 1.01.2020 (środa, Nowy Rok) Będą obowiązywać świąteczne rozkłady jazdy, z wyjątkami na wybranych liniach:

Linia 3

- będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy. Od pierwszych porannych kursów do godziny ok. 15 tramwaje linii 3 pojadą trasa wydłużoną: Chełm Witosa - Brzeźno - Nowy Port Oliwska - Brzeźno - Chełm Witosa.

Linie 5, 12

- rozpoczną funkcjonowanie ok. godz. 15 wg specjalnego rozkładu jazdy.

26.12.2019 r. (czwartek, II dzień świąt Bożego Narodzenia) Na wszystkich liniach tramwajowych będą obowiązywać świąteczne rozkłady jazdy.



27.12.2019 r. (piątek) Na wszystkich liniach tramwajowych będą obowiązywać sobotnie rozkłady jazdy, z wyjątkami:

Linia 7

- będzie funkcjonować wg specjalnego rozkładu jazdy. 28.12.2019 r. (sobota) Będą obowiązywać sobotnie rozkłady jazdy. 29.12.2019 r. (niedziela) Będą obowiązywać niedzielne rozkłady jazdy. 30 i 31.12.2019 r. (poniedziałek i wtorek, Sylwester) Będą obowiązywać powszednie rozkłady jazdy.



1.01.2020 (środa, Nowy Rok) Będą obowiązywać świąteczne rozkłady jazdy, z wyjątkami na wybranych liniach:

Linia 3

- będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy. Od pierwszych porannych kursów do godziny ok. 15 tramwaje linii 3 pojadą trasa wydłużoną: Chełm Witosa - Brzeźno - Nowy Port Oliwska - Brzeźno - Chełm Witosa.

Linie 5, 12

- rozpoczną funkcjonowanie ok. godz. 15 wg specjalnego rozkładu jazdy. AUTOBUSY 24.12.2019 r. (wtorek, Wigilia)

Będą obowiązywać powszednie rozkłady jazdy dla dni wolnych od nauki szkolnych.

Linie 100, 113, 129, 131, 139, 164, 166, 188, 212

- nie będą funkcjonować przez cały dzień.

Linie 107, 123, 124, 130, 136, 149, 157, 189, 249, 262

- przestają funkcjonować od godziny 15.

Linia 116

- nie zostaną wykonane kursy: o godz. 6:18 z galerii Bałtyckiej do Matemblewa oraz o godz. 17:25 i o godz. 18:32 z Matemblewa do Wrzeszcza PKP.

Linie 120, 178

- będą funkcjonować wg specjalnych rozkładów jazdy.

Linia 162

- nie zostanie wykonana para kursów: o 16:25 z Wrzeszcza PKP na Orunię Górną i o 17:08 z Oruni Górnej do Wrzeszcza PKP.

Linia 283

- nie zostanie wykonany kurs o godz. 7:29 z Warneńskiej do Nowego Portu. 25.12.2019 r. (środa, I dzień świąt Bożego Narodzenia), 1.01.2020 r. (środa, Nowy Rok)

Będą obowiązywać świąteczne rozkłady jazdy.

Linie 100, 113, 131, 136

- nie będą funkcjonować przez cały dzień.

Linie 107, 123, 124, 130, 157, 189

- rozpoczną funkcjonowanie od godziny ok. 15.

Linia 213

- będzie funkcjonować wg specjalnego rozkładu jazdy. 26.12.2019 r. (II dzień świąt bożego Narodzenia) Będą obowiązywać świąteczne rozkłady jazdy.

Linie 100, 131

- nie będą funkcjonować przez cały dzień. 27.12.2019 r. (piątek) Będą obowiązywać sobotnie rozkłady jazdy.

Linie 195, 262, 512

- będą funkcjonować wg specjalnych rozkładów jazdy. 28.12.2019 r. (sobota) Będą obowiązywać sobotnie rozkłady jazdy 29.12.2019 r. (niedziela) Będą obowiązywać świąteczne rozkłady jazdy. 30 - 31.12.2019 r. (poniedziałek i wtorek, Sylwester) Będą obowiązywać powszednie rozkłady jazdy dla wolnych od nauki szkolnej.

1.01.2020 r. (środa, Nowy Rok) Będą obowiązywać świąteczne rozkłady jazdy.

Linie 100, 113, 131, 136

- nie będą funkcjonować przez cały dzień.

Linie 107, 123, 124, 130, 157, 189

- rozpoczną funkcjonowanie od godziny ok. 15.

Linia 213

- będzie funkcjonować wg specjalnego rozkładu jazdy. ZKM GDYNIA: 24 grudnia 2019 r. - Wigilia Bożego Narodzenia

Obowiązują rozkłady jazdy ważne w dni powszednie, wolne od nauki szkolnej;

Nie funkcjonuje linia promowa F;

Linie 121 i 159 funkcjonować będą tylko w godzinach przedpołudniowych;

Około godz. 15:30 zakończą funkcjonowanie linie: 102, 145, 153, 172, 204 i 252;

Około godziny 16:30 zaplanowano zakończenie funkcjonowania następujących linii: K, W, X, 21, 23, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 84, 86, 87, 103, 105, 114, 119, 125, 128, 144, 160, 163, 165, 170, 180, 185, 190, 192, 194, 197, 209 i 288, a linia 85 rozpocznie kursy zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy;

Wcześniej, od około godz. 17 rozpocznie funkcjonowanie linia 282;

Po godzinie 20 przewidziano wykonanie wybranych kursów na liniach: 23, 25, 170, 194;

Po godzinie 17 ograniczono wybrane kursy linii zjazdowych: 700, 710 i 770.

Wszystkie niewymienione wyżej linie do końca dnia funkcjonują według stałych powszednich rozkładów jazdy. Na wniosek gminy Kosakowo, w celu umożliwienia jej mieszkańcom dojazdów i powrotów z Pasterki, zaplanowana została dodatkowa oferta na liniach nocnych:

N65 z Pogórza Górnego przez Kosakowo i Pierwoszyno do Mechelinek;

N73 z Dębogórza do przystanku Kosakowo - Kościół;

N86 z Kazimierza przez Dębogórze-Wybudowanie do Starej Rumi (Rumia Partyzantów).

Ponadto, kurs linii 146 z Rewy o godz. 23:37 przewidziano ze zajazdem do Mechelinek.

25 i 26 grudnia 2019 r. - Święta Bożego Narodzenia

W tych dniach obowiązują rozkłady jazdy ważne w niedziele i święta. W dniu 25 grudnia nie funkcjonuje jedynie linia F do Terminalu Promowego, ponieważ nie pływają w tym dniu promy. 27 grudnia 2019 r. - piątek

W okresie świątecznym bardzo mocno spada popyt na usługi komunikacji miejskiej, dlatego w piątek, pomiędzy świętami a weekendem obowiązują w gdyńskiej komunikacji miejskiej rozkłady sobotnie, z pewnymi modyfikacjami.

Zgodnie z rozkładami jazdy ważnymi w dni powszednie wolne od nauki szkolnej, przewidziano funkcjonowanie linii: J, K, X, Z, 84, 85, 86, 87, 104, 144, 177, 185, 187, 191, 193, 196 i 288, czyli połączeń dedykowanych szczytowym dojazdom do pracy oraz obsłudze Sopotu, Rumi, a także gmin Szemud, Wejherowo i Żukowo.

Ze względu na spodziewany mniejszy ruch na drogach, wyjątkowo wybrane kursy na ww. liniach mogą się rozpoczynać z przystanków początkowych do 2 minut później niż rozkładowa godzina odjazdu, a przyjazdy na końcowych odcinkach tras mogą być przyspieszone do 2 minut.

Zaplanowano dodatkowe kursy:

na liniach: S, 102, 128, 145, 153, 173 i 204 - w czasie porannego szczytu przewozowego;

na linii 146 - w czasie porannego i popołudniowego szczytu przewozowego;

na linii 105 - o godz. 10:40 z Mechelinek;

na linii 198 do/z Oksywia Dolnego - w czasie porannego i popołudniowego szczytu przewozowego;

Specjalne rozkłady jazdy przewidziano dla linii: 140 i 252. Wszystkie kursy linii 133 w czasie porannego szczytu przewozowego przedłużono do/z Dworca Morskiego.

Nie zostanie wykonany kurs dojazdowy linii X o godz. 12:54 z przystanku Morska - Estakada do Kaczych Buków.



30, 31 grudnia 2019 r.

Ze względu na świąteczną przerwę w nauce, w te dni obowiązują rozkłady jazdy ważne w dni powszednie, wolne od nauki szkolnej.

Dodatkowo, w Noc Sylwestrową przewidywane jest wzmocnienie obsługi komunikacyjnej, ale opisane zostanie ono szczegółowo w osobnym komunikacie, po Świętach Bożego Narodzenia.

1 stycznia 2020 r. - Nowy Rok

Obowiązują rozkłady jazdy ważne w niedziele i święta. PKP SKM Trójmiasto Na odcinku Gdańsk Śródmieście-Wejherowo-Lębork składy elektryczne:

24.12.2019 r. (wtorek) kursują jak w dni robocze,

25-26.12.2019 r. (środa,czwartek) kursują jak w niedziele i święta,

27.12.2019 r. (piątek) kursują jak w soboty,

31.12.2019 r. (wtorek) kursują jak w dni robocze,

1.01.2020 r. (środa) kursują jak w niedziele i święta.

Na odcinku Gdynia Główna - (Gdańsk Wrzeszcz) -Kościerzyna oraz Gdańsk Wrzeszcz - Gdańsk Port Lotniczy - Kartuzy/Gdynia Główna składy PKM:

24.12.2019 r. (wtorek) kursują jak w dni robocze,

25-26.12.2019 r. (środa,czwartek) kursują jak w niedziele i święta,

27.12.2019r. (piątek) kursują jak w dni robocze,

31.12.2019 r. (wtorek) kursują jak w dni robocze,

1.01.2020 r. (środa) kursują jak soboty, niedziele i święta.

Na których gdańskich ulicach najczęściej dochodzi do wypadków: