Świąteczny tramwaj krąży po Gdańsku. Gdzie i kiedy można go spotkać?

Wyprodukowany w 1952 roku, zabytkowy tramwaj Konstal N, przyozdobiony błyszczącymi lampkami choinkowymi o długości blisko 150 metrów będzie kursował codziennie po zmroku - od 19 do 23 grudnia oraz od 28 do 30 grudnia.

Przejazdy zabytkowym pojazdem są bezpłatne. Co więcej, w środku na pasażerów czekać będzie Mikołaj z drobnymi upominkami, a także konduktor, pełniący rolę osoby zamykającej i otwierającej drzwi. Warto wspomnieć, że obie te osoby są członkami Pomorskiego Stowarzyszenia Sympatyków Transportu Miejskiego.

Spółka GAiT zachęca wszystkich do umieszczania na profilu Facebook zdjęć świątecznego tramwaju. Na autorów najładniejszych fotografii czekają noworoczne upominki.

Ostatni kurs pierwszego Solarisa

Gdynia również przygotowała atrakcję dla miłośników komunikacji miejskiej, chociaż nie do końca świąteczną, ale mającą na celu upamiętnienie 2-lecia przegubowych autobusów marki Solaris. To właśnie pierwszy przegubowiec tego producenta został zbudowany specjalnie dla Gdyni. W piątek - 20 grudnia - minie dokładnie 20 lat od jego wprowadzenia do posługi drogowej. Piątek jest jego ostatnim dniem eksploatacyjnym.

O godz. 8:40 przegubowy Solaris Urbino 18 pierwszej generacji wyjechał z bazy PKA przy ul. Platynowej. Około godz. 8:50 autobus podjechał pod siedzibę Zarządu Komunikacji Miejskiej (ul. Zakręt do Oksywia), skąd ruszył w sentymentalną podróż po Gdyni.