Światowa Lekkoatletyka oferuje sportowcom pomoc w trakcie pandemii koronawirusa. Co trzeba spełnić, aby ubiegać się o grant socjalny?

Zawodowi lekkoatleci, którzy wpadli w finansowe kłopoty na skutek pandemii koronawirusa mogą zwrócić się o pomoc do Światowej Lekkoatletyki (była IAAF). Międzynarodowa federacja oferuje jednorazową pomoc socjalną dla przyszłych olimpijczyków. Ubiegać się o nią można do 31 maja 2020 roku. W puli znajdzie się co najmniej 500 tysięcy dolarów.