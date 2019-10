Światowe Jamboree Skautowe 2027 może odbyć się w Gdańsku. Miasto jest jedynym kandydatem do organizacji

Kandydatura Związku Harcerstwa Polskiego została zatwierdzona przez Światowy Komitet Skautowy podczas posiedzenia w Kuala Lumpur. Malezja gościła Komitet między 28 a 29 września. Niemal pewne jest, że Światowe Jamboree Skautowe 2027 odbędzie się na Wyspie Sobieszewskiej, choć decyzja ma zapaść dopiero w przyszłym roku na Światowej Konferencji Skautowej.

Decyzję Światowego Komitetu Skautowego na początku tygodnia w Hevelianum przekazały harcmistrz Anna Nowosad (naczelniczka ZHP) oraz władze Gdańska. - Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że w 2027 będziemy w Gdańsku gościli kilkadziesiąt tysięcy harcerzy - mówiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. - W tym roku mieliśmy okazję być w Stanach Zjednoczonych na Światowym Zlocie Jamboree. Ja jestem pod wielkim wrażeniem tego wydarzenia, przede wszystkim ze względu na różne walory edukacyjne. Cieszę się, że w partnerstwie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego możemy robić wielkie rzeczy nie tylko na skalę Gdańska, Europy, ale jak się okazuje i świata - dodała.

- ZHP aspiruje do budowania swojej pozycji na arenie międzynarodowej - mówiła naczelniczka związku Anna Nowosad. - Dzięki wysiłkowi naszych instruktorek i instruktorów w przyszłym roku organizujemy Europejskie Jamboree Skautowe na Wyspie Sobieszewskiej. Jesteśmy rozpoznawani jako wiarygodny partner, jako organizacja, której można powierzać rzeczy ważne, duże i znaczące. Taka właśnie duża i znacząca rzecz została wczoraj decyzją Światowego Komitetu Skautowego powierzona Polsce. Związek Harcerstwa Polskiego oficjalnie jest jedynym kandydatem do zorganizowania Światowego Jamboree 2027. To jest największe wydarzenie edukacyjne dla skautów z całego świata. Wydarzenie na ponad 40 tys. osób - podkreślała.

Decyzja Światowego Komitetu Skautowego poprzedzona była analizą koncepcji organizacyjnej oraz wysłuchaniem raportu z wizytacji w Polsce. Została ona przeprowadzona w maju tego roku przez Światowe Biuro Skautowe. Jego przedstawiciele zostali przyjęci m.in. przez ministra Wojciecha Kolarskiego z Kancelarii Prezydenta RP, wojewodę pomorskiego Dariusza Drelicha oraz prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz.

W drugiej połowie lipca Aleksandra Dulkiewicz, wraz ze swoim zastępcą Piotrem Grzelakiem oraz przedstawicielami ZHP, odwiedziła Światowy Zlot Skautów organizowany w Stanach Zjednoczonych. - Mieliśmy okazję być w Stanach i widzieć ogrom wielkiego przedsięwzięcia jakim jest Światowe Jamboree Skautowe - mówił Piotr Grzelak, zastępca prezydent Gdańska do spraw zrównoważonego rozwoju. - To jest wielki wysiłek organizacyjny dla ZHP. Miasto Gdańsk już dzisiaj dysponuje infrastrukturą, które jest przygotowana na tego typu zlot, również światowy. Dzięki wspólnemu wysiłkowi Gdańska i ZHP w trakcie organizacji polskiego i europejskiego zlotu, dysponujemy już odpowiednią infrastrukturą na Wyspie Sobieszewskiej. Wysiłki inwestycyjne ze strony miasta, jeśli w ogóle będą, to w ograniczonym stopniu. Gratuluję ZHP podjęcia tej, chyba jeszcze trudniejszej, decyzji, niż ta, którą było kandydowanie do organizacji jamboree w 2023 rok. Dla Gdańska to bardzo ważne, bo jest to kolejny element napędowy zmian na Wyspie Sobieszewskiej - dodał wiceprezydent Gdańska.

W zlocie wezmą udział tysiące młodych ludzi. Organizatorzy muszą zapewnić dla nich odpowiedni program edukacyjny. Część zajęć odbywa się zazwyczaj na terenie zlotu, a część poza jego obszarem. Program Jamboree musi odpowiadać aktualnym potrzebom młodych ludzi. Działania skautów, uzgodnione między organizatorami a samorządem, dają łącznie 200 000 godzin pracy na rzecz lokalnej społeczności. To między innymi drobne prace renowacyjne w takich miejscach jak szkoły czy przedszkola.

Miasto Gdańsk już dzisiaj dysponuje infrastrukturą, które jest przygotowana na tego typu zlot, również światowy. Dzięki wspólnemu wysiłkowi Gdańska i ZHP w trakcie organizacji polskiego i europejskiego zlotu, dysponujemy już odpowiednią infrastrukturą na Wyspie Sobieszewskiej. Jamboree to nie tylko trzynastodniowy pobyt na terenie zlotu, ale także program "Home Hospitality", w ramach którego goście będą mogli zobaczyć atrakcje regionu. Ta część programu jest wzmocniona o uzgodnienia o współpracy z wojewodami i samorządami województw.

Jamboree to cykliczne spotkanie harcerzy organizowane co cztery lata przez Światową Organizację Ruchu Skautowego. To zlot, w którym można uczestniczyć tylko raz w życiu i mogą brać w nim udział osoby w wieku 14-17 lat. Bierze w nim udział blisko 50 000 skautów ze wszystkich kontynentów. Pierwsze Jamboree odbyło się w 1920 roku w Londynie. Polska nie była jeszcze gospodarzem Światowego Jamboree Skautowego.

Miasteczko zlotowe odwiedza każdego dnia blisko 5000 osób. Zazwyczaj jest to kilkudniowy wyjazd do kraju organizującego. To najczęściej kilkudniowy wyjazd do kraju, w którym odbywa się zlot. Jamboree jest odwiedzane przez głowy państw, szefów rządów, ministrów odpowiedzialnych za edukację i politykę młodzieżową, a także przez liderów organizacji międzynarodowych wspierających skauting.

W 2018 roku na Wyspie Sobieszewskiej odbył zlot ZHP, który świętował wówczas stulecie istnienia. W roku 2020 Gdańsk będzie gościć skautów z całej Europy w ramach Europejskiego Jamboree.

