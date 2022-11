Światowy Dzień Rzucana Palenia Tytoniu. Ten nałóg kosztuje budżet państwo kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie Kamil Kusier

Całkowite wyeliminowanie tytoniu do 2030 roku – taki cel obrało kilka państw na świecie, wśród nich Polska. Zniechęcenie wszystkich obywateli do palenia to bardzo ambitne, ale wykonalne zadanie. Jest jednak warunek: państwo aktywnie musi promować zdrowy tryb życia i wszystkimi metodami odciągać ludzi od papierosów. Wszystkie chwyty dozwolone, szkoda więc, że Polska ogranicza się do kampanii informacyjnych. Liczby są bezlitosne: w tym tempie nie rozwiążemy problemu palaczy, który kosztuje budżet miliardy złotych. Ponadto palenie papierosów jest największym zagrożeniem zdrowia publicznego i głównym czynnikiem utraty lat życia Polaków.