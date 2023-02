Światowy Dzień Walki z Depresją. Do 2030 roku będzie to najczęstsze schorzenie na świecie. Jak walczy z nią Gdańsk?

Depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie do 2030 roku

Depresja to ogromny problem współczesnego świata. Potwierdzają to kolejne badania. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że na depresję choruje aż 280 mln ludzi na całym świecie. To prawie 4 proc. populacji. Coraz większym problemem jest to także wśród nastolatków. Według danych WHO w 2020 roku depresja była drugą najczęściej występującą chorobą na świecie. Do 2030 roku może z kolei zostać najczęściej występującym schorzeniem.

ZOBACZ TAKŻE: Zbiórka na Antydepresyjny Telefon Zaufania. Wiceprezeska Fundacji ITAKA: "linia może przestać działać". 23 lutego Dniem Walki z Depresją

Bardzo istotne jest więc, aby nie tylko przeciwdziałać, ale także uświadamiać. Wiedza o tym problemie jest wciąż niewystarczająca, biorąc pod uwagę powyższe dane i rosnącą liczbę przypadków. Jednym ze sposobów na przeciwdziałanie temu problemowi jest właśnie szerzenie wiedzy o depresji, do tego przyczynić się ma obchodzony w czwartek (23.02) Światowy Dzień Walki z Depresją. Z tej okazji w Gdańsku na niebiesko podświetlona zostanie fontanna Neptuna i wiadukt przy ul. Kościuszki. Oprócz tego z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland rozświetlą się Białostocki Teatr Lalek oraz Teatr Wielki i Filharmonia w Łodzi.