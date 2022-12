Święta Bożego Narodzenia w PRL. Kolejki, puste półki, życie na kartki - tak wyglądała rzeczywistość. Zobacz archiwalne zdjęcia! Agnieszka Kamińska

Zakupowa gorączka w czasach PRL to niekończące się kolejki, godziny spędzone na mrozie, żeby kupić mięso, kawę czy cukier. Pocztą pantoflową przekazywano sobie wzajemnie, do którego sklepu „rzucili pomarańcze” i gdzie ludzie się już ustawiają. Rozbijano się też za czekoladą, choć o tej prawdziwej można było zapomnieć. Dostępny był co najwyżej produkt czekoladopodobny mający niewiele wspólnego z kakao.