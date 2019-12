Święta, święta i po świętach. Makowiec usycha, choinka się sypie i trzeba wracać do pracy. MEMY

Choć przygotowania do Wigilii potrafią trwać ponad miesiąc, same święta mijają nam błyskawicznie. Zanim zdążymy się nimi nacieszyć, trzeba wracać do codziennych obowiązków. Na dodatek z przejedzenia nie możemy się ruszać, na stole usycha makowiec, w lodówce psują się śledzie, a na wagę strach wejść. Jak wygląda nasza poświąteczna rzeczywistość? Zobaczcie!

FLESZ: Najsłynniejszy celebryta świata. Wideo