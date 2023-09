Święto Krajowej Administracji Skarbowej na Pomorzu. W Pucku ślubowanie, flaga od wojewody i strzały na zatoce | WIDEO

Pomorski oddział Krajowej Administracji Skarbowej świętował w wielkim stylu w Pucku. Tu do służby wstąpili nowi funkcjonariusze, inni cieszyli się z awansów, a kilkoro urzędników po kilkudziesięciu latach "pożegnało się ze sztandarem".

- KAS na co dzień zajmuje się dwoma rodzajami działalności. Urzędy Skarbowe to wsparcie podatników w wywiązywaniu się z codziennych obowiązków względem fiskusa. Oprócz tego mamy funkcjonariuszy: służby celno-skarbowej, czyli to nasze zbrojne ramię. Tu już nie wspieramy, a zwalczamy przestępczość podatkową, celną, hazardową. Nie pozwalamy na to, żeby ktoś, kto działa niezgodnie z prawem, omija swoje obowiązki względem fiskusa, funkcjonował tutaj na Pomorzu - mówi Barbara Bętkowska-Cela, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.