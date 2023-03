Święto piłki ręcznej w Ergo Arenie! Polska zagra w środę z mistrzami olimpijskimi przed kompletem publiczności

Zainteresowanie meczem jest bardzo duże, a do tego sukcesem zakończyła się akcja promocyjna, bowiem z okazji Dnia Kobiet panie mogły kupić wejściówkę na to spotkanie jedynie za złotówkę. Stąd bilety rozeszły się w komplecie.

Cieszy tak duże zainteresowanie meczem, bo styczniowe mecze ćwierćfinałowe i półfinałowe nie przyciągnęły aż tylu kibiców do hali na granicy Gdańska i Sopotu. Teraz jednak w roli głównej wystąpi reprezentacja Polski, a to od razu wywołało znacznie większe zainteresowanie. Zwłaszcza, że rywalem biało-czerwonych będzie zespół z najwyższej światowej półki.

To także kolejna konfrontacja sportowa tych zespołów. 11 stycznia Polska zagrała z Francją w fazie grupowej mistrzostw świata i po bardzo wyrównanym spotkaniu przegrała tylko 24:26. Środowy mecz eliminacyjny to również nie koniec rywalizacji pomiędzy tymi zespołami, bo już 11 marca dojdzie do spotkania rewanżowego we Francji. Kibice i sami zawodnicy liczą na to, że środowy mecz w Ergo Arenie będzie równie wyrównany, co spotkanie podczas mistrzostw świata.