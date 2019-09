Święto ulicy Mariackiej w Gdańsku 31.08. Jubileuszowa X edycja przyciągnęła tłumy

Historyczna dzielnica Gdańska Każda z atrakcji miała przypisaną sobie kamienicę. Ulica Mariacka słynie z unikatowo pięknych starogdańskich wejść do kamienic, nazywanych przedprożami, które oddają niepowtarzalny klimat historycznej dzielnicy Gdańska. To właśnie na nich odbywała się większość atrakcji Spacerujący turyści podziwiali kulturalne weekendowe widowiska.

Oficjalne otwarcie wydarzenia Święta Ulicy Mariackiej odbyło się o godzinie 16:45. Po powitaniu uczczenia jubileuszu Bursztynowej Piątej Alei, wprowadził nas chór Feminae Cantantes z Gdańskiej Akademii Seniora pod dyrekcją Anny Kondek . Pani dyrygent zaszczyciła nas także piękną grą na pianinie, a urzeczona widownia prosiła o bis. Chór nie zawiódł i zakończył swój występ radosną pieśnią pełną zabawy i wigoru. Na koniec Panie chętnie pozowały do wspólnego zdjęcia uśmiechają się do siebie szczerze.

Bursztynowy wieczór

O godzinie 19:30 na przedporożu kamienicy numer 41 – A2 Jewellery – manufaktury biżuterii z bursztynu – czekał fortepian z bursztynową rzeźbą Chopina. Była to zapowiedź nadchodzącego koncertu w wykonaniu Michała Mossakowskiego. Zachwycona koncertem publiczność oklaskami prosiła artystę o więcej.

Jak się okazało, to był dopiero początek koncertowego wieczoru. Ponieważ kilka kamienic obok, przed kawiarnią Drukarnia, odbył się kolejny występ. Maks Pabjańczyk i Aleksander Jelonek z The Good Fellas swą muzyką porwali widownię do tańca. Polskie klasyczne już piosenki zaśpiewali i zinterpretowali w nowych aranżacjach. Widownia z wielkim entuzjazmem przyjmowała kolejne utwory rozpoczynając weekendowy wieczór zabawy.

Tuż po koncercie chłopaków, na garnku kamiennicy obok, odbył się gorący pokaz tańca bachata w wykonaniu Dance Atelier pod nazwą „Bursztynowy taniec”. Z kolei o 20:30 w Bazylice Mariackiej miał miejsce recital organowy w wykonaniu profesora Bogusława Grabowskiego. Był to czas wyciszenia, refleksji oraz zamknięcia tego bursztynowego święta. Po recitalu oficjalnym zakończeniem Święta Ulicy Mariackiej był koncert kwartetu organowego Artura Jurka i solowy występ Tomasza Ziętka. Tak piękną sobotę na Ulicy Mariackiej będziemy wspominać jeszcze długo.